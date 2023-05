Londen neemt drukte op de koop toe: ’Dit gebeurt maar eens in de 70 jaar’

Op grote schermen in Hyde Park spelen beelden van de kroning zich in herhaling af, even verderop kan je met de Uber-app een ritje in een gouden koets bestellen. Winkels liggen vol spullen waar het hoofd van Charles op is gedrukt, van theekopjes tot vlaggen. Zelfs als je in de metro stapt, komt de koning je achterna. De stem van Charles vertelt de passagiers de bekende waarschuwing: „Mind the gap.”

De Nederlandse Ferry van Dijk, die al tientallen jaren in Londen woont, kan de gekkigheid wel waarderen. „Bij voorgaande evenementen rond Queen Elizabeth was het nog grootser, dunkt me. Ik heb deze keer zelf een paar flessen speciale kroningschampagne en theedoeken van een lokale artiest gekocht. Meer mocht niet van m’n partner, want die is niet zo pro-koningshuis.”

Wereldwijd kijken naar schatting 300 miljoen mensen naar de kroning van Charles, wachtend op de woorden „God save the King.” Een meerderheid van de Britten zegt dat ze dit weekend in elk geval één van de evenementen rond de kroning gaan volgen of bijwonen. Zaterdag is de kroning, zondag een dag om te vieren (het koninklijk huis stimuleert mensen om een speciale quiche klaar te maken) en maandag een extra vrije dag.

De Britse vrouw Olla loopt met een net gekochte Union Jack vlag in haar hand door de stad. „Vaak is het voor buitenstaanders moeilijk uit te leggen wat er zo speciaal aan de royal family is, het is echt familie van de Britten. Dit is de eerste kroning in 70 jaar tijd, dus dat maakt het extra speciaal.”

Ze woont in de buurt van Westminster Abbey, maar kijkt de show de komende dagen gewoon op tv. „Dan zie je er tenminste wat van.”

"Harry wel, Meghan niet welkom"

Olla zegt vertrouwen te hebben in Charles en wijst naar peilingen waaruit blijkt dat het volk positiever aan het worden is over hoe de nieuwbakken koning het doet. Als het gesprek op schoondochter Megan komt, vertrekt haar gezicht. Nee, dat zij er dit weekend niet bij is, vindt ze helemaal niet erg. „Dat mens denkt alleen maar aan haar eigen carrière en wil de familie kapotmaken. Harry is daarentegen meer dan welkom.”

Van Dijk, die jarenlang bij Shell werkte, merkt om zich heen wel wat twijfels over de nieuwe koning. „Het is een enorme opgave om z’n moeder op te volgen, zeker nadat hij 70 jaar op zijn plek moest wachten. Hij zette denk ik wel al de eerste goede stap: zijn kaken op elkaar houden over familiezaken. Dat past bij zichzelf als een monarch gedragen, het was een van de redenen waarom de Queen zo gerespecteerd werd.”

„Ik word door Britten soms wel eens voor gek verklaard dat ik hun monarchie zo steun, maar het heeft wat grappigs en wat goeds. Er zit echt waarde in de stabiliteit die het brengt”, zegt Van Dijk.

Vele duizenden mensen zijn speciaal voor de kroning naar de stad gekomen, soms vanuit verre Commonwealth-landen als Nieuw-Zeeland en Canada. Anderen lopen puur toevallig door de koninklijke drukte. „We hebben tickets voor de voetbalwedstrijd West Ham United tegen Manchester United en kwamen er pas recentelijk achter dat dit het weekend van de kroning is”, vertelt Ivo Swanink uit Laren.

Hij weet wel welk evenement zijn voorkeur heeft: de pot voetbal. „Maar ik hoorde dat de pubs langer open mogen blijven dankzij de koning…. dus ik laat me graag verrassen.”