Premier Nieuw-Zeeland hekelt coronakritiek Trump

Nieuw-Zeeland heeft veel minder besmettingen gemeld dan veel andere landen, maar de autoriteiten zagen zich onlangs wel genoodzaakt een lockdown af te kondigen in Auckland. Trump zei op een verkiezingsbijeenkomst in Minnesota dat het eerder nog „voorpaginanieuws” was dat Nieuw-Zeeland het virus had verslagen. Nu is daar volgens hem weer sprake van een „verschrikkelijke” situatie. „Dat willen we niet”, hield hij zijn aanhangers voor.

Ardern reageerde geërgerd en zei dat het duidelijk is dat de uitspraken van Trump niet kloppen. Ze zei dat iedereen die de wereldwijde verspreiding van het virus volgt, meteen ziet dat de „negen gevallen in een dag” in haar land zich niet laten vergelijken met de „tienduizenden” in de VS. De twee leiders moeten de komende twee maanden allebei worden herkozen en dergelijk geruzie valt vermoedelijk goed bij hun achterban.

Nieuw-Zeeland heeft bij 1293 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Zeker 22 patiënten zijn overleden. De autoriteiten in de Verenigde Staten hebben melding gemaakt van ruim 5,4 miljoen coronagevallen en 170.000 doden.