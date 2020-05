Brand in oude kerncentrale Dodewaard

De centrale is al sinds 1997 niet meer in gebruik. Het gaat volgens de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) om een ’veilig ingesloten centrale’. Er is volgens de veiligheidsregio ook geen risico op het vrijkomen van radioactieve straling.

Tekst loopt verder onder de foto.

Buurtbewoners zagen de rook uit het dak komen. Ⓒ Tiplijn Telegraaf

De hulpdiensten roepen mensen op de brandweer alle ruimte te geven en afstand te houden. Wie rookoverlast ervaart, moet ramen en deuren sluiten.

„We verzoeken mensen op de dijk om ruimte voor ons te maken. Ze moeten er weg”, zei Iwan Jacobs van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tegen Omroep Gelderland.

De brand, mogelijk ontstaan tijdens werkzaamheden, woedde onder meer op het dak van de centrale. Daar liggen mogelijk gasflessen. Ook op de zijkant van het gebouw was flinke rookontwikkeling te zien.

’Gebouw is dichtgemetseld’

Dodewaard was in 1969 de eerste Nederlandse kernenergiecentrale. Tussen 1997 en 2005 is de centrale uit bedrijf gehaald. Alle splijtstof is afgevoerd, de installatie is drooggemaakt en de gebouwen zijn, op een paar deuren na, dichtgemetseld, aldus de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

De ontmanteling, waarbij de radio-actieve bestanddelen worden verwijderd, zou volgens wettelijke regels uiterlijk op 1 juli 2045 moeten beginnen.

Brandweermedewerkers zijn bezig bij de centrale. Ⓒ Persbureau Heitink

Een woordvoerder van de ANVS kon donderdag niet meteen een update geven over de precieze staat van de centrale, maar belooft snel met een reactie te komen.

De brandweer is ter plaatse gekomen. Ⓒ Persbureau Heitink

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.