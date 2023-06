Ondernemers Mallorca willen maatregelen tegen feesttoeristen

„Genoeg is genoeg”, zeggen verenigingen van plaatselijke ondernemers in een noodoproep aan de autoriteiten. In hun ogen verpesten de hordes toeristen met hun slechte gedrag de reputatie van Mallorca. De ondernemers vrezen dat het de komende jaren alleen maar erger wordt als de gemeente nu niet ingrijpt.

Ze eisen meer politie op straat en willen bijvoorbeeld ook dat toeristen hun boetes direct op straat moeten betalen. Op het eiland komen veel Nederlandse, Duitse en Britse feestvierders.

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen jaar een aantal extra maatregelen genomen tegen overlast van toeristen. Zo is er in sommige gebieden een blowverbod ingesteld en zijn sluitingstijden vervroegd. Afgelopen maart begon Amsterdam een online campagne om feestvierders te ontmoedigen naar de stad te komen.