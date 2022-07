Donkere wolken boven regenboogweek

Duizenden deelnemers liepen zaterdag mee met de Pride Walk, een demonstratie van de Dam tot aan het Vondelpark voor gelijke rechten van de regenbooggemeenschap. Met vlaggen van landen waar het met die rechten nog niet in orde is. „De Canal Pride (botenparade, red.) is natuurlijk uniek voor Amsterdam”, zegt Arjan Kröner, eigenaar van de clubs The Web en The Cuckoo’s Nest. „Maar de Pride Walk vind ik misschien nog mooier. Als manifestatie. Pride is niet alleen feest, het is ook een boodschap.”

Wat bij de beeldvorming rond Pride in elk geval niet klopt, benadrukt Kröner, is het vooroordeel dat het slechts een excuus is voor een boel vrije mannenseks. Natuurlijk zal er de komende week gefeest worden, benadrukt hij. Maar voor seks hebben deelnemers de regenboogweek niet nodig, daarvoor bestaan in het internettijdperk veel eenvoudiger manieren. Kröner: „Pride gaat om het bij elkaar zijn.” En om het uitdragen van de boodschap van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit.

Voorlichting

Maar nu wereldwijd het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus oploopt, groeien ook de zorgen. Omdat het virus vooral rondgaat onder homoseksuele mannen met wisselende contacten, wordt gekeken naar de Pride. „Ik ben er niet gerust op”, zegt viroloog Ab Osterhaus. „Zeker niet omdat uit alle windstreken bezoekers komen. Ik denk in elk geval dat voorlichting belangrijk is.”

Afgelopen week viel de eerste dode door apenpokken in Europa. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het hoogste waarschuwingsniveau uitgeroepen. In de Verenigde Staten riepen San Francisco en New York een medische noodtoestand uit.

In Nederland is het aantal vastgestelde gevallen gestegen tot 878. „Onder volwassenen is het misschien een milde ziekte, maar als het eenmaal kinderen bereikt of mensen met een verzwakte weerstand, kan het wel degelijk fout gaan”, waarschuwt Osterhaus. Minister Kuipers van Volksgezondheid meldde onlangs in een Kamerbrief dat het virus inmiddels ook is vastgesteld bij één kind in de basisschoolleeftijd en bij vijf vrouwen. Anders dan met corona is er een groot tekort aan vaccins.

Toch is het apenpokkenvirus geen reden om zaterdag de traditionele botenparade op de Amsterdamse kanalen te mijden, bezweert Lucien Spee, directeur van Amsterdam Pride. Hij heeft geen signalen dat liefhebbers van de Canal Pride dat van plan zijn. „Gelukkig zijn de meeste mensen nuchter”, zegt Spee. „Als je met vrienden of met het gezin langs de kant gaat staan om de tocht te bekijken, dan loop je geen risico. De ziekte kan niet overslaan van de ene op de andere persoon doordat je toevallig naast elkaar op de Prinsengracht staat.”

Darkroom

Het RIVM bevestigt dat. „Apenpokken worden overgebracht door intiem contact, zoals zoenen, vrijen en seks, met iemand die besmet is. [..] Het virus kan binnendringen via de slijmvliezen en kleine wondjes/scheurtjes in de huid”, aldus het instituut voor volksgezondheid.

Bovendien, zo zegt Spee, gaan die gezinnen niet naar een cruisegebied of darkroom in de stad. „Uit onderzoek blijkt dat tijdens de jaarlijkse Pride het aantal soa-besmettingen terugloopt ten opzichte van de rest van het jaar. Dat komt doordat je vroeger een evenement als Pride nodig had om elkaar tegen te komen. Tegenwoordig heb je daar apps voor, zoals Grindr. In de LHBT-scene zijn mensen vooral blij dat ze weer een Pride kunnen vieren.”

Op plekken waar mensen wel wisselende contacten zoeken, is er sprake van extra voorlichting. Ook in clubs als The Web en The Cuckoo’s Nest komen bezoekers deels voor darkrooms. „Bij ons wordt er wat meer geknuffeld, zeg maar”, zegt Kröner. Al sinds het apenpokkenvirus opdook, is er op sekslocaties, zoals clubs en sauna’s, in samenwerking met het RIVM, GGD, en Soa Aids Nederland aandacht voor flyermateriaal. Kröner: „Wees verstandig, doe het veilig. En als je symptomen hebt, controleer het en ga desnoods een aantal weken niet uit.”

Die maatregelen zijn er niet vanwege de feestweek. „Pride en apenpokken hebben geen moer met elkaar te maken”, stelt Kröner. Ja het klopt dat er in enkele dagen tijd heel veel mensen bij elkaar zijn. Maar dan verdient ook Koningsdag extra aandacht. Directeur Spee is het met hem eens. Veel homo’s vinden het stigmatiserend dat er weer een sticker op hun feestweek wordt geplakt. „Op de vele festivals die deze zomer plaatsvinden, duiken mensen met elkaar in tentjes. Lopen die geen risico dan?”

Sekspartners

Viroloog Osterhaus wil geen enkel stigma plakken op Pride. „Ik heb zelf geen idee hoe het eraan toegaat”, erkent de wetenschapper. Hij wijst er alleen op dat het virus veelal rondgaat bij mannen met wisselende contacten. En dat de uitbraak allesbehalve onder controle is. Maar hetero’s met veel sekspartners kunnen het ook oplopen. Spee: „Je moet innig contact met iemand hebben om risico te lopen op apenpokken. Van iemand een hand geven, krijg je het niet.”