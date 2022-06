Staatsagent blijft erbij: KLM moet verder in kosten snijden

Dat schrijft Kremers, die na het steunpakket van de Staat voor KLM werd aangesteld om toezicht te houden op de bijbehorende voorwaarden, in zijn derde rapportage als staatsagent. Kremers gooide een aantal weken geleden in een tussentijds verslag al een steen in de vijver bij de luchtvaartmaatschappij, door te stellen dat het bedrijf niet voldeed aan de steunvoorwaarden. Ondanks een flinke storm van kritiek vanuit KLM, houdt hij nu voet bij stuk.

Kremers vindt dat het luchtvaartbedrijf zich niet aan de afspraak houdt om op lange termijn in de uitgaven te snijden. Als voorwaarde voor de steun moest KLM 15 procent aan kostenreductie doen, maar volgens de staatsagent wordt die afspraak alleen op de korte termijn voldaan. Volgens Kremers is er door het bestuur ’nog geen gehoor gegeven’ aan zijn verzoek, ook niet na aandringen van de raad van commissarissen. Volgens de staatsagent is de bezuinigings-eis ’zeker niet buitensporig voor een bedrijf dat anders failliet zou zijn gegaan met massaontslag tot gevolg’.

Loonsverhogingen voor piloten

De staatsagent zet bijvoorbeeld vraagtekens bij de (mogelijke) loonsverhogingen voor piloten en ander personeel, omdat die niet bijdragen aan kostenreductie. Kremers vindt dat geld voor een generieke loonsverhoging beter specifiek ingezet had kunnen worden op onderdelen waar de arbeidsmarktkrapte KLM het meest parten speelt.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) deelt in een reactie op het rapport enerzijds complimenten uit voor het ’voortvarend oppakken van het crisismanagement en de doorgevoerde kostenbesparingen in 2020’. Maar de constatering dat KLM voor de lange termijn niet doet aan de voorwaarden voor de overheidssteun, noemt ze ’zeer onwenselijk’: „KLM dient de gemaakte afspraken na te komen.” Die boodschap heeft Kaag ook meegegeven aan de voorzitter van de raad van commissarissen van KLM en gaat ze ook delen met Marjan Rintel, die op 1 juli begint als opvolger van ceo Pieter Elbers.