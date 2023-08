Dode vrouw gevonden in woning Maassluis, man aangehouden

MAASSLUIS - In een woning op de Hudson in Maassluis is dinsdagochtend het levenloze lichaam van een 53-jarige vrouw gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten, meldt de politie. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd.

