Auto met hoge snelheid over fietspad Amsterdam: rijbewijs kwijt

Beeld ter illustratie Ⓒ Politie

AMSTERDAM - Een automobilist die in de nacht van zaterdag op zondag met flinke snelheid over een fietspad in Amsterdam reed, is zijn rijbewijs kwijt. Volgens de politie reed de bestuurder met 110 kilometer per uur over het fietspad dat naast de Westhavenweg ligt.