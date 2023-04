Tot 14 jaar cel voor poging ontvoering en doodslag Colombiaan

Een en ander gebeurde op 16 februari 2021 in het Noord-Hollandse Bergen aan Zee. De aanleiding is vermoedelijk een mislukte drugsdeal, een paar dagen eerder. De 36-jarige M. kreeg toen van Colombianen suiker geleverd, in plaats van cocaïne. Ook zou hij zijn vastgebonden en zijn bestolen van 150.000 euro en een horloge. M. heeft volgens de rechtbank daarop meerdere personen gevraagd uit te kijken naar de Colombianen. Na een uiteindelijk contact werd een drugsdeal afgesproken. Het eigenlijke plan was om een Colombiaan te ontvoeren en te mishandelen, zo leidt de rechtbank af uit berichten van de cryptocommunicatiedienst SKY-ECC.

Op die 16e februari hebben vier mannen in Bergen aan Zee geprobeerd het slachtoffer in een auto te duwen. Er is daarbij geschoten en het slachtoffer werd drie keer geraakt. Dat alles gebeurde in het centrum van Bergen aan Zee, op klaarlichte dag. Veel mensen hebben het gezien. Dezelfde dag is de Colombiaan aan zijn verwondingen overleden.

Voortvluchtig

Van de zes verdachten was niet iedereen aanwezig bij het incident. De rechtbank beschouwt M. als een van de mensen die de ontvoering heeft bedacht en georganiseerd en legde hem veertien jaar celstraf op. De 49-jarige A. heeft ook een organiserende rol gehad. Hij kreeg ook veertien jaar. De 28-jarige A. is nog voortvluchtig, maar de rechtbank oordeelt dat hij de schoten heeft gelost en legde een gevangenisstraf van veertien jaar op.

De rechtbank legde de 28-jarige H. en de 44-jarige A. een gevangenisstraf van tien jaar op. Zij hebben geprobeerd het slachtoffer in de auto te duwen. K. (27) is veroordeeld tot twee jaar cel wegens medeplichtigheid. De 31-jarige K en de 30-jarige W. zijn vrijgesproken. Tegen een man uit Macedonië is de zaak aangehouden omdat hij zou zijn overleden. Of dat klopt, wordt nog uitgezocht.