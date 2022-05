Japanse man geeft bijna 15 duizend euro uit aan hondenkostuum

De man, die in Japanse media Toko genoemd wordt, huurde een bedrijf in dat gespecialiseerd is in het maken van kostuums voor films en advertenties. Naar verluid kostte het maken van het kostuum 40 dagen en meerdere revisierondes omdat Toko zeer kritisch en veeleisend was.

„Ik heb er een collie-kostuum laten maken omdat hij er realistisch uitziet als ik hem aantrek”, zei Toko in een interview met de Japanse media. „Mijn favoriet zijn viervoetige dieren, vooral als ze schattig zijn. Daarnaast dacht ik dat een groot dier het beste zou zijn, gezien het feit dat het een realistisch model moest zijn, dus besloot ik om te gaan voor een kostuum van een hond. Een border collie paste in dit geval het beste bij mijn wensen.”