Man (37) en twee jonge kinderen rijden kanaal in en komen om

LOMMEL - Een voertuig met drie inzittenden is maandagnacht in het water terechtgekomen in het kanaal Bocholt-Herentals in het Belgische Lommel. Het gaat om een man van 37 jaar met twee jonge kinderen, ze overleefden het niet. Volgens Het Nieuwsblad zou het gaan om een Nederlands gezin dat in Lommel-Kolonie woont.