Man (37) rijdt met twee jonge kinderen kanaal in

Dinsdagochtend was het onderzoek nog volop bezig. De BMW in kwestie werd omstreeks 10.30 uur uit het water getakeld.

De politiediensten en deskundigen waren op dat moment nog bezig met onderzoek langs het kanaal Bocholt-Herentals. Ook de familie van de slachtoffers zou volgens Het Nieuwsblad op de plek zijn aangekomen.

Busongeval

Het Nieuwsblad meldt dat op de school van de overleden kinderen – ‘t Stekske in Lommel-Kolonie – dinsdagochtend overleg is geweest over de opvang van de klasgenootjes. Daarover zal later op de dag meer bekend worden. De school in kwestie verloor elf jaar geleden vijftien kinderen en twee begeleiders bij het busongeval in het Zwitserse Sierre.

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg werd omstreeks 00.30 uur opgeroepen voor een duikinterventie met redding te water, nadat ter hoogte van de Luikersteenweg in Lommel-Barrier een auto in het kanaal was beland. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar zowel voor de man als voor de twee kinderen kwam alle hulp te laat.

Alles wijst volgens Het Nieuwsblad op een wanhoopsdaad.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.