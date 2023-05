Man (37) rijdt met twee kinderen (4 en 7) kanaal in: ’Dit rijt oude wonden open’

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg werd omstreeks 00.30 uur opgeroepen nadat ter hoogte van de Luikersteenweg in Lommel-Barrier een auto in het kanaal was beland. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, en probeerden het drietal nog te reanimeren, maar zowel voor de vader als voor zijn twee kinderen kwam alle hulp te laat.

Uit de eerste onderzoeksbevindingen zou blijken dat het om een wanhoopsdaad gaat. Het gerechtelijk lab van de federale gerechtelijke politie van Limburg is ingeschakeld voor een sporenonderzoek.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Dick Demey

Busongeval

Het Nieuwsblad meldt dat op de school van de overleden kinderen – ’t Stekske in Lommel-Kolonie – dinsdagochtend overleg is geweest over de opvang van de klasgenootjes. Daarover zal later op de dag meer bekend worden. De school in kwestie verloor elf jaar geleden vijftien kinderen en twee begeleiders bij het busongeval in het Zwitserse Sierre.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ VIDEOSTILL

Burgemeester Bob Nijs benadrukt dan ook dat de impact groot is. „Zeker gezien wat deze school al heeft moeten verduren tijdens het busongeval. Dit rijt wonden opnieuw open. We vangen de schoolkinderen zo goed mogelijk op, met de medewerking van slachtofferhulp. Op die manier begeleiden we hen dit nieuws te verwerken.”

De burgemeester stelde nog dat samen met de moeder en nabestaanden zal worden bekeken of er nog een afscheidsmoment binnen de school zal worden georganiseerd.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.