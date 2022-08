Advocaat door treinstaking urenlang onderweg naar verkeerde rechtbank, stond in Alkmaar in plaats van Haarlem

B. moest voorkomen omdat hij op 23 november in Castricum een agent zou hebben beledigd en bedreigd via tekstberichtjes: „Ik ben jouw k*kerkop zat, ik draai je persoonlijk je nek om.” Ook maakte hij hem uit voor ’k*kerwout’, ’k*kerhomo’ en ’k*kermongool’.

De raadsman had ’s ochtends al een email gestuurd naar de rechtbank met het verzoek om de rechtszaak aan te houden omdat hij verhinderd zou zijn door het uitvallen van het treinverkeer. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde de zaak eigenlijk wel laten doorgaan, omdat B. op de juiste wijze van de zitting op de hoogte was gebracht. Daarnaast bleek uit de mail niet duidelijk of de raadsman wel gemachtigd was om namens de 44-jarige verdachte het woord te voeren. Dat bleek na een telefoongesprek toch het geval.

Daarnaast had de advocaat uiteindelijk toch de moeite genomen om naar de rechtbank te komen. Het probleem bleek echter dat hij ruim drieënhalf uur onderweg was geweest naar de rechtbank in Alkmaar, terwijl de zitting tegen B. in Haarlem op de rol stond. De Haarlemse politierechter besloot daarom toch maar om de zaak aan te houden. De zitting tegen Pascal B. moet op 5 december opnieuw bij de Haarlemse rechtbank voorkomen.