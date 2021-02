LIVE | Overal bomvol door lenteweer

We houden hier de ontwikkelingen in het land op deze lentedag bij.

15:40 Demonstratie op Museumplein wordt ontbonden.

Een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam wordt ontbonden op last van burgemeester Femke Halsema. Iets na 15.30 uur riep de politie de honderden demonstranten tegen de coronamaatregelen op het plein te verlaten.

15:04 uur Museumplein vol actievoerders

Op het Museumplein in Amsterdam mengt een grote groep van enkele honderden 'koffiedrinkers' zich zondag tussen een veelvoud van zonaanbidders en recreanten die van de vroege voorjaarsdag komen genieten. De politie is op en rond het plein aanwezig met meerdere busjes om een oogje in het zeil te houden. Ook hangt er een drone boven het plein.

Via sociale media werden mensen opgeroepen als protest tegen de coronamaatregelen weer te komen 'koffiedrinken'. Pal voor het Van Gogh Museum hebben de actievoerders tegen het coronabeleid zich verzameld rond een liggend spandoek met daarop de tekst 'Stop de lockdown'. Enkele actievoerders hebben zich uitgedost in opvallende dierenkostuums of als steltloper en trekken de aandacht met teksten als 'Demonstreren is ons grondrecht', 'Grondrecht weg voor een prikkie' en 'Politie, laat deze demonstratie niet kapen door kwaadwillenden'.

14:00 uur ’Gezellig druk’ in Utrecht, Amsterdam, Delft

In de centra van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Delft is het druk met dagjesmensen, maar niet overdreven druk, zo melden verschillende fotocorrespondenten.

Gezellig wandelen in Delft. Ⓒ District8

En in Utrecht Ⓒ Menno Bausch

13:47 uur Posbank nu dicht

Vanwege drukte op de Veluwse Posbank is besloten de toegangsweg af te sluiten. Alle parkeerplaatsen zijn vol. Het heidegebied trekt met dit zonnige weer veel mensen.

13:05 uur Boulevard Scheveningen ziet zwart van de mensen

Het is erg druk op de boulevard in Scheveningen. Door het aangename weer zijn er veel mensen aan het wandelen over zowel het strand als de boulevard. Ook wordt er gesport en zijn er veel verkeersregelaars en beveiligers aanwezig om alles in goede banen te leiden.

11:30 uur Kralingse Bos afgesloten

De gemeente Rotterdam heeft ook vandaag (zondag 21 februari) het Kralingse Bos afgesloten. Alle toegangswegen zijn dicht. De combinatie van prachtig voorjaarsweer, weekend én schoolvakantie zorgen ervoor dat het dit hele weekend veel te druk is.

Gisteren was het Kralingse Bos ook al zó druk dat de gemeente de toegangswegen besloot af te sluiten.

11:00 uur Natuurgebied Meijendel weer dicht

De parkeerterreinen in Wassenaar en Meijendel staat vol. Verkeer wordt omgeleid naar de Wassenaarse Slag. Belangstellenden wordt aangeraden op de fiets te komen of ergens anders heen te gaan.

07:00 uur Gemeenten vragen: blijf weg!

Het wordt zondag opnieuw stralend en zonnig weer. Reden voor gemeenten om nogmaals mensen op te roepen niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken in bossen en op stranden te mijden. Langs de kust houden politieagenten, boa’s en verkeersbegeleiders zondag toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen.

Weer.nl verwacht dat het zondag nog wat warmer wordt dan zaterdag, met lokaal zelfs 19 graden in het zuidoosten van het land. Zaterdag was de eerste officiële zachte dag van het jaar, waarvoor een temperatuur van 15 graden in De Bilt nodig is. Veel mensen trokken er daarom aan het begin van de voorjaarsvakantie op uit.

In de gemeente Zandvoort werd het bij de Waterleidingduinen zaterdagochtend even te druk, en werd de parkeerplaats aan de Zandvoortselaan voor een korte tijd afgesloten. Maar in de bossen en andere natuurgebieden was het nergens té druk, volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Bert Spiertz

Gemeenten in Kennemerland roepen recreanten op dit weekend zoveel mogelijk in de buurt van hun eigen huis te blijven en rekening te houden met de verwachte drukte in natuurgebieden, op het strand, in de parken en bossen. „Wanneer het te druk is, kom dan op een later moment terug of bezoek een ander gebied. Bij drukte kunnen parkeerplaatsen en toegangswegen afgesloten worden”, aldus de gemeenten in een gezamenlijke oproep.