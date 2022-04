Oekraïense officier in staalfabriek Marioepol smeekt om hulp: ’We leven mogelijk onze laatste uren’

„De vijand is met tien keer meer dan wij”, aldus Sergej Volyna, de commandant van de 36ste brigade van de marine, die samen met het Azov-bataljon het laatste Oekraïense bolwerk in Marioepol, de door de Russen omsingelde staalfabriek van Azovstal, verdedigt. „We roepen alle wereldleiders op om ons te helpen”, aldus de commandant, die vraagt dat andere landen de soldaten weghalen uit Marioepol en hen meenemen naar hun grondgebied.

Volgens de commandant, die eerder ook al een brief schreef aan paus Franciscus, heeft het Russische leger een voordeel op alle vlakken: „In de lucht, op het vlak van artillerie, grondtroepen, uitrusting en tanks… De stad is verwoest”, zo luidt het. „Wij verdedigen nog slechts één punt (de staalfabriek, red.), waar zich naast de militairen ook burgers bevinden die het slachtoffer zijn geworden van deze oorlog”, aldus Volyna.

’Gewonden rotten weg’

In een telefoongesprek met CNN verduidelijke Volyna: „Ik heb een melding aan de wereld. Het kan mijn laatste melding zijn, want wij hebben nog maar een paar dagen, of zelfs uren over”, zo verklaarde hij. „Wij doen een beroep op alle wereldleiders om de extractieprocedure toe te passen op de militairen van het garnizoen van Marioepol, op de burgers die hier bij ons in de fabriek zijn. Wij vragen u om ons naar het grondgebied van een derde land te brengen en ons veiligheid te bieden.”

Het zou dan kunnen gaan om helikopters die mensen oppikken of een internationale humanitaire missie die hen begeleidt. De commandant hoopt met name op de hulp van de Verenigde Staten.

Volyna zei dat de situatie in de fabriek „kritiek” is. „We zijn compleet omsingeld. Er zijn ongeveer 500 gewonde militairen, het is heel moeilijk om hen verzorging te bieden. Ze rotten letterlijk weg. Er zijn honderden burgers op het terrein. Zij lijden ook onder ontploffingen, explosies op hen, naast hen.”

Nieuw ultimatum

Rusland had dinsdag een nieuw ultimatum gesteld aan de Oekraïense strijders op het terrein van de staalfabriek. Ze kregen tot 11 uur Nederlandse tijd om de wapens neer te leggen en zich over te geven, waarna hun leven gespaard zou worden. De soldaten zijn echter niet op die oproep ingegaan en dinsdagavond was de situatie rond de fabriek erg onduidelijk.

Maandag hingen er rookpluim boven het terrein van de Azovstal-staalfabriek.

Het Russische ministerie van Defensie heeft daarop aan de Oekraïense troepen in het belegerde Marioepol een nieuw ultimatum gesteld. In een verklaring die woensdagochtend werd uitgestuurd, klinkt het dat de Russische troepen een humanitaire corridor hadden geopend bij de Azovstal-fabriek voor Oekraïeners om zich over te geven en burgers te evacueren. „Om 22 uur (Moskou tijd) op 19 april heeft nog niemand die gebruikt.” Rusland zou Oekraïne „opnieuw” de optie bieden „om te stoppen met vechten en de wapens neer te leggen” vanaf 14 uur (Moskou tijd) op woensdag 20 april.

Volgens de politiechef van Marioepol, Myhailo Vershynin, zijn de voorwaarden van de ultimatums echter onaanvaardbaar. „Zij die in de fabriek achterblijven, willen absoluut niet naar de Russen gaan, zij willen naar Oekraïne gaan. Dat is waarom we vragen om een humanitaire corridor naar de Oekraïense kant.”

