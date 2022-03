IAEA gevraagd om veilige zones rond Oekraïense kerncentrales

Kotin heeft de directeur-generaal van de IAEA Rafael Grossi van zijn zorgen op de hoogte gebracht. Volgens Kotin verplaatsen de Russen militair materieel naar de buurt van de kerncentrales en wordt er ook met artillerie gevuurd. „Dit kan tot een extreem onwenselijke situatie leiden op wereldniveau”, aldus Kotin die de IAEA oproept druk uit te oefenen op Moskou om de oorlog te beëindigen.

Eerder had het Oekraiense staatsbedrijf voor kernenergie ontkend dat de Russen de controle hadden overgenomen van een centrale nabij de stad Zaparozje. Daar - in de buurt van de stad Donetsk - staat de grootste kerncentrale van Europa met zes reactoren, elk met een vermogen van 1000 Megawatt. De centrale wordt bewaakt door Oekraïense eenheden, om precies te zijn door de militaire eenheid 3042.

Controle

Alle vier de commerciële kerncentrales van Oekraïne - in Zaporozje, Rivne, Chmelnitsi en Zuid-Oekraine - staan onder controle van Oekraïense troepen. Dat geldt ook voor de in totaal 15 reactoren, waarvan er negen in gebruik zijn en de rest in onderhoud is.

Op de satellietfoto zijn duidelijk de Russische eenheden te zien die de centrale hebben ingenomen. Ⓒ via REUTERS

Ook Grossi zei dat alles in het werk gesteld moet worden om te vermijden dat de centrales op de een of andere manier betrokken raken bij de strijd. Met uitzondering van een opslagplaats voor radio actief afval nabij Kiev die door raketten is geraakt, is er geen melding gemaakt van schade aan centrales. Na de raketinslag bij de opslagplaats is er geen verhoogde radio-actieve straling waargenomen volgens de Oekraïners..

Vorige week werd de afgedankte kerncentrale bij Tsjernobyl ingenomen door Russische commando’s. Desalniettemin is het personeel daar op zijn plek gebleven en werkt het al onafgebroken op de centrale sinds 24 februari. In tegenstelling tot eerdere berichten is de straling van Tsjernobyl niet verhoogd en conform de normen voor achtergrondstraling.