19-jarige scheurt met lachgas op over A4

Oplettende politiemedewerkers zagen ’s middags een auto rijden waarvan de bestuurder en de bijrijder ’beiden een gevulde ballon aan de mond hadden’. „De agenten zagen ook dat deze ballonnen steeds kleiner werden. Het rijgedrag van de bestuurder was ook opmerkelijk; kennelijk had hij moeite zijn rijstrook te volgen want hij slingerde behoorlijk, reed lange tijd onnodig links en zijn snelheid fluctueerde zonder zichtbare aanleiding tussen de 90 en de 120 km/uur. Genoeg redenen om een nader onderzoek in te stellen”, meldt de politie in een bericht.

Bij de aanhouding in Amsterdam bleek dat de vrouw die naast de bestuurder in de auto zat, een grote grijze gascilinder tussen haar benen had staan. Op de cilinder was nog een laagje ijs te zijn. „Kennelijk was er in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid gas uitgelopen”, aldus de politie. In de auto werden ook nog andere ballonnen gevonden.

Een bestuurder volgt een automobilist die zich vreemd gedraagt op de snelweg en schakelt de politie in. Niet de verdachte uit het artikel.

Rijbewijs en auto kwijt

Er is een proces-verbaal opgemaakt voor de jonge bestuurder uit Diemen. Hij is zijn rijbewijs, die hij niet eens bij zich had, kwijt. Evenals zijn auto: die krijgt de tiener terug zodra hij met het rijbewijs op de proppen komt en die inlevert bij de politie.

