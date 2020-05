’Vrij baan voor versoepelingen’

Premier Rutte waarschuwde tot op heden dat de aangekondigde versoepelingen toch niet door zouden kunnen gaan, wanneer het virus zich ongunstig zou ontwikkelen. Daar is volgens ingewijden tot op heden geen sprake van. Ze zeggen dat de verwachting is dat de geplande versoepelingen kunnen doorgaan.

Persconferentie met vervolgstrategie

Dinsdag heeft het kabinet crisisberaad. Na afloop geven premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie. Volgens betrokkenen wordt daarin bovendien een vervolgstrategie wereldkundig gemaakt, voor het geval het virus toch weer oplaait.

De afgelopen twee weken werkte minister De Jonge achter de schermen aan een ’toolkit’, waarmee nauwkeurig wordt bijgehouden wanneer er op de rem moet worden getrapt. Druk op de zorg, bijvoorbeeld het aantal ic-opnames, speelt een belangrijke rol.

Systeem om besmettingen bij te houden

Ook het aantal nieuwe besmettingen is van belang bij de vraag hoe nu verder. Op basis van onder meer die gegevens moet een systeem ontstaan waarin cijfermatig duidelijk wordt wanneer versoepeling in het slechtste geval moet worden teruggedraaid.

Aangekondigd was dat de horeca weer deels open mag, net als musea, culturele instellingen en het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat veel meer mensen op de been komen. De angst bestaat dat het virus dan meer kans krijgt om zich te verspreiden. De afstandsregel van anderhalve meter blijft overeind. Het kabinet wil met het systeem inzichtelijk maken wanneer het nodig is om snel en zo gericht mogelijk bij te sturen.