De straten van Venetië worden gedesinfecteerd. Ⓒ AFP

Rome - De straten in Italië worden steeds leger. En de mensen die er lopen, houden elkaar op afstand. Zo ook in de rij om de bus te nemen, die voorlopig nog wel rijdt. De Italiaanse regering overweegt zelfs alle winkels over het hele land te laten sluiten, behalve de levensmiddelenzaken en apotheken.