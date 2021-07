Nederland laat VN-antiracisme conferentie schieten vanwege antisemitisme

Nederland reist in september dus niet af naar de conferentie in Durban, laat demissionair minister Kaag (Buitenlandse Zaken) weten in antwoord op Kamervragen van CU-leider Segers en SGP-leider Van der Staaij, naar aanleiding van een oproep van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Het CIDI wees in een open brief aan Kaag op pamfletten met antisemitische karikaturen die tijdens een eerdere editie van de conferentie werden verspreid. „Ook waren er demonstratieborden te zien met de tekst ’Hitler should have finished the job’. Joodse mensenrechtenactivisten die in Durban waren, werden toegeschreeuwd dat ’zij geen mensen waren’. Deze conferentie was doorspekt met antisemitisme, soms openlijk en soms vermomd als kritiek op Israël.” aldus het CIDI. Kaag noemt het risico op herhaling daarvan ’onacceptabel’.

Eerdere edities sloeg Nederland ook al over. Ook de Verenigde Staten, Israël, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije gaan niet naar de conferentie.