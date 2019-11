Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

Den Haag - Vooral automobilisten buiten de Randstad worden getroffen door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. Ze draaien daarmee op voor problemen in Zuid-Holland, want daar gaat naar verwachting de meeste ’stikstofwinst’ heen.