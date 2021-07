Brandweer Ternaard redt hond uit mestput

Video

Drama in Kroatië: 10 doden na busongeluk

Bij een busongeluk in het oosten van Kroatië zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. De bus was onderweg van Frankfurt naar Pristina in Kosovo en raakte in het oosten van Kroatië van de weg. Hoe dit is gebeurd, is nog niet bekend. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn 45 slachtoff...