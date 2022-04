VS: oud-politieagent schuldig bevonden aan bestorming Capitool

Ⓒ ANP / ANADOLU AGENCY

WASHINGTON - Een oud-politieagent die op 6 januari 2021 het Capitool in Washington DC bestormde, is maandag door een jury schuldig bevonden aan zes aanklachten, melden verschillende Amerikaanse media. De man was tijdens de bestorming nog in dienst als politieagent, al had hij op dat moment geen dienst.