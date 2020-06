Jetten haakt af en steunt Kaag

„Ik heb de afgelopen maanden veel gesproken met familie, collega’s en vrienden. Velen van hen zeiden tegen mij: ’Doe het gewoon, gooi je in die lijsttrekkersstrijd’”, zegt Jetten in een videoboodschap op Twitter. „Maar toch ga ik het niet doen.”

Hij zegt dat Sigrid Kaag, huidig minister voor Ontwikkelingssamenwerking, een betere kandidaat is. „De enorme ervaring van Sigrid in binnen- en buitenland is precies wat D66 en Nederland nu nodig hebben. Bovendien hebben we met haar een kandidaat-premier voor het Torentje.”

Jetten wil wel in de politiek blijven. De 33-jarige politicus volgde in oktober 2018 Alexander Pechtold op als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.