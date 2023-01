Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je me zoekt, ik zit op het terras’ Na twee verpeste kerstvakanties gaat het in Oostenrijk weer gewoon over papsneeuw en bruine pistes

Terrasgevoel naast de skipiste in Oostenrijk. Ⓒ De Telegraaf

Na twee akelige coronawinters kan er deze kerstvakantie eindelijk weer onbezorgd genoten worden van wintersport in de Alpen. Schlagermuziek knalt door de overvolle après-skihutten en mondkapjes in skiliften lijken slechts overblijfselen uit een boze droom. De bizarre seizoenen hadden overigens één voordeel: de sneeuwcondities waren ideaal. Nu is het ploeteren op overvolle pistes met temperaturen ver boven de nul graden.