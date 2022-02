Volt schorst Kamerlid Gündoğan na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Dat meldt de partij zondagavond. Na de meldingen van het ongewenste gedrag, heeft de partij besloten een extern integriteitsbureau in te schakelen. Totdat het onderzoek van dat bureau is afgerond, is Gündoğan niet welkom op de fractie. „Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden”, aldus de partij, die aangeeft tot het onderzoek is afgerond geen verdere mededelingen te willen doen over de kwestie.

Het progressieve en uitgesproken pro-Europese Volt is een nieuwkomer in de Tweede Kamer: bij de Kamerverkiezingen vorig jaar behaalde de partij onder leiding van Laurens Dassen drie zetels. Naast Gündoğan en Dassen zit ook Marieke Koekkoek namens de partij in de Kamer.