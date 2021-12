Grote brand in autosloperij in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - In een autosloperij aan de Achterasweg in Vijfhuizen is donderdagmiddag een grote brand ontstaan. Meerdere vrachtwagentrailers staan in brand en boven de A9 bij knooppunt Rottepolderplein hangen flinke rookpluimen. Dit melden Veiligheidsregio Kennemerland en Rijkswaterstaat.