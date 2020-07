China ook onderweg naar Mars

Het ruimtevaartuig brengt een onbemand karretje naar de Rode Planeet. Dat gaat daar, na de reis van tientallen miljoenen kilometers, rondrijden en onderzoek doen.

Het gaat om de eerste Marsmissie die China zelf uitvoert en die heet Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1). De Chinezen willen sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van Mars in kaart brengen.

Het is niet de eerste keer dat China naar de planeet wil gaan. In 2011 begon het samen met Rusland aan een reis, maar de missie mislukte. Het vaartuig bleef hangen in zijn baan rond de aarde en kon niet beginnen aan de oversteek. Uiteindelijk verging het in de dampkring.

China besloot na die mislukking om het dan maar zelf te doen, en de uitkomst is Tianwen-1. Die missie heeft ongeveer zeven maanden nodig om Mars te bereiken. Het karretje moet dan in april volgend jaar op het oppervlak worden neergezet.

Niet alleen China stuurt een ruimtevaartuig naar Mars. De Verenigde Arabische Emiraten lanceerden maandag een missie. Eind deze maand willen ook de Verenigde Staten weer een ruimtevaartuig naar de planeet sturen.