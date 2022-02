Hoger beroep drievoudig moordverdachte Thijs H. begint

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden plotseling aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

Het hoger beroep draait om de vraag of H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de moorden. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden dat hij onder invloed van een psychose zou hebben gehandeld. Volgens de rechtbank echter dikte H. symptomen aan en kleurde hij gedragingen achteraf in. Dat inkleuren deed hij volgens de rechtbank op basis van op internet gezochte verhalen over symptomen van psychopathie, medicijn- en drugsgebruik.

Het hof trekt meerdere dagen uit voor het strafproces. Maandag komen deskundigen aan het woord, zoals een psychiater en een psycholoog die in opdracht van de verdediging H. opnieuw hebben onderzocht. Die concluderen dat H. handelde in een psychose door schizofrenie. De rechters laten zich maandag ook adviseren door twee deskundigen die ze zelf hebben benoemd. Dinsdag worden de strafeisen verwacht.