LIVE | ’Moeder Thijs H. zei in afgetapte gesprekken wat hij moest zeggen’

Uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat de moeder van Thijs H. ,,een flinke regierol” heeft. „Doe nou maar gewoon wat wij zeggen, is de strekking van haar uitspraken”, aldus de advocaten-generaal, die enkele fragmenten in de zittingszaal afspeelden.

Thijs H. werd eerder door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moorden op drie willekeurige slachtoffers. Op 4 mei 2019 stak hij een 56-jarige vrouw dood die in de Scheveningse Bosjes in Den Haag haar hondjes uitliet. Drie dagen later viel hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een 63-jarige vrouw aan, en daarna een 68-jarige man.

Tegen de rechtbank zei hij dat hij via nieuwsberichten en kentekens de opdracht kreeg om moorden te plegen.

Geestestoestand

Zijn geestestoestand tijdens zijn daden zijn het voornaamste punt van discussie tijdens de strafzaak. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum handelde Thijs H. onder invloed van een psychose en kunnen zijn daden hem niet worden aangerekend. De rechtbank legde dat oordeel naast zich neer. Het feit dat Thijs H. na het doodsteken van zijn eerste slachtoffer aanvankelijk besloot om het daarbij te laten, wees er volgens de rechtbank op dat hij nog wel degelijk in staat was geweest om voor een deel zijn wil te bepalen.

Het hof riep vier deskundigen die over Thijs H. rapporteerden op om tijdens het hoger beroep hun onderzoek nader toe te lichten. Twee deskundigen die op verzoek van de advocaten Serge Weening en Job Knoester onderzoek deden werden niet opgeroepen, tot frustratie van de raadslieden.

Dwingende toon moeder

De advocaten-generaal wilden van psychiater en psychologe van het Pieter Baan Centrum weten of Thijs H. door de dwingende toon van zijn moeder haar waarheid wellicht tot de zijne heeft gemaakt. Dat vonden de advocaten ,,suggestieve vragen”. Volgens de psychiater van het Pieter Baan viel het wel mee met de invloed van de moeder. ,,Wat iemand zegt is maar een klein deel van de informatie waarop we onze diagnose baseren. Of zijn moeder Thijs H. heeft beïnvloed kon de psychiater niet zeggen. ,,Ik mis context, dan begeef ik me in een moeras.”

De felle toon van de advocaten-generaal kwamen hard binnen bij de moeder van Thijs H., die tijdens de pauze in tranen in de hal stond.