Griekenland wil twee jaar extra hulp

Dat hebben de Grieken dinsdag voorgesteld aan de geldschieters, aldus de Griekse premier Tsipras.

Met het steunpakket van twee jaar kunnen de Grieken financieel vooruit, aldus de premier. De Griekse overheid blijft tot op het laatste moment zoeken naar "een levensvatbare oplossing", aldus de woordvoerder. Het doel blijft ook om in de euro te blijven.

De ministers van Financiën van de eurozone komen vanavond om 19:00 uur bijeen om het nieuwe voorstel te bespreken.

In principe loopt het Europese steunpakket voor Griekenland om middernacht af. Toch proberen betrokken partijen nog om tot een 'last minute deal' te komen. De herstructurering van schulden, wat feitelijk neerkomt op het wegstrepen van schulden, is een heikel punt. Andere eurolanden staan hier tot nu toe niet echt om te springen.

