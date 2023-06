Premium Het beste van De Telegraaf

Paul Welzenbagh volgde kabel en kwam uit bij kraakpand Juwelier doet bijzondere aangifte: ’Stroomdiefstal door krakers’

Door Marijn Schrijver Kopieer naar clipboard

Juwelier Paul Welzenbagh (67): „Als ze het nou hadden gevraagd, dan had ik het nog kunnen overwegen.” Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Een juwelier in de Kinkerstraat dacht dat hij zo’n beetje alles had meegemaakt, maar deed onlangs een opvallende ontdekking. Zijn stroom was gestolen door een groep krakers, een paar deuren verderop.