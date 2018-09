Do's en don'ts in Kroatië

Do's

Zwemmen in de natuur

Dit is een echte traditie in Kroatië! Maar let op, deze activiteit kan ook gevaarlijk zijn. Volg de volgende tips om deze activiteit toch veilig te laten verlopen:

vermijd gebieden met veel zeewier

vermijd het dragen van plastic schoeisel

haast je nooit (je bent op vakantie)

zwem niet alleen

controleer de temperatuur en de diepte van het water voordat je erin duikt

Nationale park bezoeken

Onze tweede aanrader is een bezoekje aan minstens één van de de wondermooie nationale parken in Kroatië. Vaak mag ook je huisdier mee op stap, maar er zijn uiteraard ook enkele huisregels waar je je aan moet houden. Zo moet je huisdier tijdens het volledige bezoek zijn aangelijnd. Daarnaast is het ook ten strengste verboden om te vissen of te zwemmen in bepaalde gebieden van de nationale parken. Maar ondanks deze regels blijven de nationale parken van Kroatië adembenemend.

Neem de auto

Met de auto kun je prima uit de voeten in een land als Kroatië. De wegen zijn goed en de borden zijn duidelijk te lezen. Let wel op lokale bestuurders, die vaak de neiging hebben om nogal agressief elkaar te 'passeren'.

Don'ts

Let op je taalgebruik

Zeer belangrijk is dat je Kroatisch geen Servisch noemt. Taalkundigen zeggen dat de Kroatische taal bijna identiek is aan de Servische taal, behalve dat het Kroatisch is geschreven in het Romeinse alfabet, terwijl het Servisch geschreven is in het Cyrillisch. Toch is het belangrijk, wanneer je in Kroatië bent, dat je hun taal altijd Kroatisch noemt want een vergelijking met het Servisch ligt voor sommigen nog steeds erg gevoelig.

Kleren aanhouden

Overal topless rondlopen mag niet. In het noorden van Kroatië mag je je vrij voelen om je topje uit te doen en op sommige plekken mag je zelfs volledig naakt de zee in duiken. In het zuiden word je geacht discreter te zijn. In het zuiden van Kroatië is de bevolking conservatiever en bevinden zich heel wat geboorteplaatsen van beroemde Kroatische bisschoppen. Je kleren aanhouden is hier dus het devies!

Let op met het openbaar vervoer

Het kan in Kroatië moeilijk zijn om de juiste bus te vinden die je terug naar je oude of naar je nieuwe bestemming brengt, ongeacht wat de tijdschema's zeggen. Dit kan enorm lastig zijn, omdat de busritten naar verschillende bestemmingen tijd in beslag nemen. Ons advies is om elke bus die je tegenkomt te laten stoppen en aan de chauffeur te vragen of dit de bus is die jij nodig hebt!

Waardevolle spullen

Kroatië is een vrij tot zeer veilige bestemming voor reizigers, ook ’s avonds, maar wanneer je verblijft in de hoofstad moet je toch iets waakzamer zijn dan op andere plekken. In Zagreb is het goed om je bezittingen te beschermen en in het oog te houden. Vooral bij grote toeristische attracties of op overvolle bussen slaan zakkenrollers hun slag!

Vermijd de drukte

Het zou mooi zijn als je niet in juli en augustus naar Kroatië hoeft te reizen. In deze maanden is het enorm druk en warm. Lopen over de beroemde stadsmuren van Dubrovnik bijvoorbeeld is dan echt geen feest.

Bron: Take-A-Trip