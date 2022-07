Vierdaagseloper wacht helse hitte op asfalt van 45 graden: ’Dit is echt onverantwoord’

Wandelaars moeten hun borst natmaken voor volgende week. „Het wordt echt verschrikkelijk warm”, zegt Schröder. In de omgeving van Nijmegen kunnen de temperaturen oplopen tot 39 graden op dinsdag. „Dat is gewoon hoger dan je lichaamstemperatuur. Je kunt dan echt niet gaan wandelen.”

Het wordt dinsdag zelfs warmer dan de rampeditie in 2006, toen was het zo rond de 33 graden. In dat jaar werd de Vierdaagse afgelast nadat veel lopers onwel werden. Twee wandelaars overleden later. „Dit jaar wordt het zeker 5 graden warmer”, zegt Schröder. Hij kan het niet vaak genoeg herhalen: „Het is echt niet verantwoord om te gaan lopen.”

Op het asfalt kan de temperatuur zelfs oplopen tot 45 graden, vervolgt Schröder. „Ze lopen niet op blote voeten, maar toch: dit is gewoon een onveilige situatie.” Volgens de metereoloog doet de organisatie er verstandig aan om pas op woensdag met de Vierdaagse te beginnen. Op woensdag zullen de temperaturen zakken tot 30 graden. „Het blijft heet, maar de ergste hitte is voorbij.” Hij noemt de samenloop van omstandigheden ’pure pech’.

Draaiboek

De marsleiding van de Vierdaagse laat weten dat er zondagmiddag overleg is met onder anderen de eigen meteoroloog en inspanningsexperts van de Radboud Universiteit. Vorige week liet de leiding weten dat zij eerder geen uitspraken kunnen doen over het extreme zomerweer. „Bij temperaturen boven de 40 graden houdt alles normaal gesproken op, maar bij temperaturen voor in de 30 graden tellen allerhande omstandigheden mee zoals windsnelheid.”

Sinds de editie van 2016, toen het ook meer dan 30 graden was, is de dinsdagse wandelroute omgedraaid: het legioen van zo’n 42.000 lopers gaat kort na de start al over de lange Oosterhoutsedijk, waarop amper beschutting is te vinden. Voordien was de dijk in de warme middag juist de aanlooproute naar de finish.

Bovendien ligt sindsdien een draaiboek klaar met mogelijke maatregelen bij tropische omstandigheden. Zo kan volgens marsleider Henny Sackers worden besloten om eerder in de nacht van start te gaan, zodat de wandelaars de grootste middaghitte mislopen. Dan moet volgens ingewijden worden gedacht aan starten om 2.00 of 3.00 uur.

Voorts kan de verplichting voor militairen worden geschrapt om met bepakking te lopen. Daarnaast is het een optie de eindtijd te verlengen zodat deelnemers onderweg langer kunnen afkoelen op schaduwplekken. In het meest extreme geval wordt de loopafstand ingekort of een wandeldag zelfs volledig geschrapt, zo heeft Sackers laten weten.

48 uur van tevoren

Hoewel het KNMI alarm slaat over extreme temperaturen op vooral dinsdag en het RIVM waarschijnlijk met een landelijk advies komt om buiteninspanningen zo veel mogelijk te beperken, wil de Vierdaagse-organisatie niet op de zaken vooruitlopen.

„We spreken natuurlijk de nodige scenario’s door, maar het uiteindelijke besluit valt zondag”, aldus Vierdaagse-zegsvrouw Babs Rijke. „Pas 48 uur van tevoren valt precies te voorspellen wat er gaat gebeuren. Bij maatregelen houden we ook rekening met de voorziene hoeveelheid wind, luchtvochtigheid. Ook telt mee op welk tijdstip van de dag de grootste warmte wordt bereikt”, zo legde de marsleiding eerder uit.