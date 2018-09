Mexico boycot Miss Universe vanwege Trump

Mexico stuurt geen kandidaat naar de eerstvolgende verkiezing van Miss Universe. Dat heeft het Mexicaanse tv-station dat de verkiezingen voor een kandidaat in het land organiseert maandag bekendgemaakt. Reden is een uitspraak van vastgoedmiljardair Donald Trump. Die omschreef eerder deze maand Mexicanen als drugsmokkelaars en verkrachters. Dat deed hij toen hij aankondigde een gooi te doen naar het presidentschap van de VS. Trump is een van de organisatoren van de verkiezing.