Poetin laat ’gijzelaar’ vrij na ontmoeting met moeder

De Israëlische Naama Issachar tijdens haar proces in Moskou. Ⓒ AP

MOSKOU - President Poetin heeft een 27-jarige Israëlisch-Amerikaanse vrouw, Naama Issachar, gratie verleend, nadat ze tot 7,5 jaar cel wegens bezit van marihuana was veroordeeld. De politie trof in april vorig jaar op een vliegveld in Moskou 10 gram wiet in haar bagage aan. Ze ontkende zelf dat in haar tas te hebben gestopt.