Maaltijdsalade met freekeh en kersen

Ingrediënten voor vier personen

55g pistache

55g amandelen

15g dragon

30g peterselie

30g munt

200g kersen

1 komkommer

10 kerstomaatjes

400g gekookte Freekeh (Souq) (ongekookt is dat ongeveer 150g)

2el extra vierge olijfolie

1el (frambozen)azijn (Foodelicious)

versgemalen zwarte peper & zeezout

Bereidingswijze

Zorg dat je begint met het koken van de Freekeh. Ik gebruikte die uit de Souqlijn van Nadia & Merijn en gebruikte ongeveer een kwart pot. Maar ook bij AH is Freekeh te koop, bijvoorbeeld van Artisan. Kook de freekeh volgens de gebruiksaanwijzing, giet af en laat uitstomen.

In de tussentijd rooster je de hele noten in een droge, warme koekenpan. Laat daarna iets afkoelen en hak ik grove stukken. De kruiden snijd je allemaal fijn en gaan in een grote schaal. Ik gebruikte dit keer diepvrieskersen die ik liet ontdooien en uitlekken, maar het allerlekkerst is natuurlijk om verse kersen te gebruiken. Ontpit ze dan en halveer. Doe ze bij de kruiden in de schaal, net als de gehalveerde tomaatjes. De komkommer snijd je door midden (in de lengte) met een theelepel haal je de zaadlijst eruit. Snijd dan in lange repen en die weer in kleine blokjes. Ook de komkommer gaat in de schaal.

Tot slot de freekeh er door scheppen, als ook de noten. Breng de salade op smaak met olijfolie en azijn en met versgemalen peper en wat zeezout. Wil je toch nog iets extra’s bij je goedgevulde salade dan zou ik met dit weer lekker voor een stukje gebakken vis gaan. Eet smakelijk!

Susan Aretz

