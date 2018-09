Nationale Hitteplan om warmte voor te zijn

Het Nationale Hitteplan is vanaf dinsdag in werking. De bedoeling daarvan is gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn extra kwetsbaar bij hoge temperaturen. Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van aanhoudende hoge temperaturen.