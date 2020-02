Corona-uitwas: gewapende overval om toiletpapier

Het toiletpapier is in grote delen van Hongkong niet aan te slepen. Ⓒ AFP

HONGKONG - Gewapende rovers hebben in Hongkong een transport met wc-papier overvallen en daarbij vele honderden rollen buitgemaakt. Dat melden lokale media. Door de coronacrisis is in de Aziatische metropool een stormloop ontstaan op onder meer toilietpapier, waardoor in veel winkels de schappen leeg zijn.