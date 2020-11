Moeder Sumanta blij om doorbraak: ’Hard gegild toen politie mij belde’

Sumanta Bansi (22) verdween in 2018. Ⓒ Eigen Foto

HOORN - De moeder van de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi (22) uit Hoorn is dolblij met de aanhouding dit weekeinde van een verdachte voor de vermissingszaak. Het gaat om een 34-jarige neef van de man bij wie ze in de kost was.