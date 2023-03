Duitse waterkanonnen staan klaar voor protesten Den Haag

Een woordvoerder van de politie kon vrijdag niet zeggen of de waterkanonnen daadwerkelijk worden ingezet, maar ze hebben ze in ieder geval „achter de hand.” Klimaatactiegroep Extinction Rebellion demonstreert zaterdag op de A12 in Den Haag en boerenorganisatie Farmers Defence Force in het Zuiderpark.

De waterwerpers zijn geleend van Duitsland omdat de Nederlandse politie momenteel geen inzetbare exemplaren heeft. Ze is bezig met de aanschaf van nieuwe waterkanonnen.

FDF mag beginnen met opbouw demonstratieterrein Zuiderpark

Farmers Defence Force is begonnen met het opbouwen van het terrein in Den Haag waar zaterdag een grote demonstratie van boeren is. De boerengroep demonstreert tegen de stikstofplannen van het kabinet. FDF verwacht ongeveer 25.000 deelnemers. De betogers mogen niet met een tractor naar Den Haag rijden. In het park mogen alleen twee landbouwvoertuigen als decor worden neergezet.

Extinction Rebellion verwacht grote drukte in tunnelbak

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion verwacht zo’n tweeduizend mensen die mee zullen demonstreren middels een blokkade van de A12. Naast de demonstranten in de tunnelbak verwachten zij ook nog vele mensen die hun steun zullen uitspreken op de straten om en boven de tunnelbak. De demonstratie is niet in overleg met de gemeente Den Haag, wat tot wrevel leidde met de burgemeester. Extinction Rebellion voert actie tegen de fossiele subsidies.