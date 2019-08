’Opheldering over belastingconstructie Uber’

De Amerikaanse firma heeft het intellectueel eigendom, eerder onder gebracht bij een brievenbusfirma op Bermuda, terug verhuisd naar Nederland. De onderneming kan daardoor zodra het winst maakt rekenen op een belastingaftrek van miljarden dollars.

Uber rekent zelf op een voordeel van ruim zes miljard dollar. Dit soort constructies liggen al langer politiek gevoelig. Regeringspartij ChristenUnie eist dan ook opheldering van staatssecretaris Snel (Financiën) over de kwestie rond Uber, het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app.

CU-Kamerlid Bruins wil van de bewindsman weten of de constructie niet botst met het regeerakkoord, daarin is afgesproken dat dit soort taferelen aan banden worden gelegd. Bruins: „Ik ben verbaasd om te horen dat Uber zijn intellectueel eigendom verplaatst van Bermuda naar Nederland. En dat er met de Nederlandse Belastingdienst de afspraak is gemaakt dat er geen belasting wordt betaald over de eerste 6 miljard euro.”

Ook Kamerlid Nijboer van oppositiepartij PvdA reageert onthutst op het nieuws: „Dat Uber belastingparadijs Bermuda verruilt voor Nederland laat zien dat belastingontwijking in ons land nog veel harder moet worden aangepakt.”