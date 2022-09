Reizigers Schiphol nog maanden de pineut: ’Het hele winterseizoen worden stoelen geschrapt’

De hele winter nog moet Schiphol aan de rem trekken. Doordat de problemen bij de beveiliging maar niet worden opgelost, zijn luchtvaartmaatschappijen, reizigers en de toeristische sector tot en met eind maart de dupe. Dagelijks kunnen slechts gemiddeld 46.000 mensen vertrekken vanaf de luchthaven, in de vakanties stijgt dat naar 50.000, vertelt Buis.

„We gaan niet langer varen op hoop en prognoses van beveiligingsbedrijven, die vaak minder kunnen leveren dan ze verwachten. We moeten uitgaan van de realiteit. Met deze aantallen bieden we voorspelbaarheid”, zegt ze. De reiziger weet zo dat de vakantie doorgaat, de luchtvaartmaatschappij kan stabiel opereren en de medewerkers kunnen het werk aan.

Schimmenspel

Hoe groot de capaciteitsreductie precies is, blijft zo een schimmenspel. Volgens Buis vertrokken in de winter van 2019/2020 gemiddeld per dag 53.000 mensen. Bronnen in de luchtvaart melden echter dat er sprake is van een reductie van 22 procent. Daarbij lijkt een definitiekwestie de oorzaak; Buis rekent met passagiers, de sector met het maximum aantal stoelen dat in de verkoop had gekund als Schiphol maximaal presteerde.

Bekijk ook: Zelfs als Schiphol krimpt moet de luchthaven aan de bak en moet er personeel bij

Feit is dat de reiziger de dupe is. Bovendien, zegt Buis, zullen de rijen niet direct weg zijn. „Omdat we zoveel mogelijk mensen willen laten vliegen, zullen er soms rijen staan. Maar niet meer in de mate zoals op sommige momenten afgelopen zomer.”

Boven het voorjaar en de zomer van 2023 hangen nog flinke vraagtekens. Donderdagochtend lekte via Tom van Apeldoorn van TravMagazine een deel van de documenten die met airlines zijn gedeeld uit. Hij speelde het door aan De Telegraaf, waarna meerdere bronnen het bestaan bevestigden.

In een grafiek is te zien hoe in 2019 de luchthaven in de lente en zomer zo’n 860.000 passagiers per week aankon. De komende zomer is dat zo’n 610.000 per week. Schiphol heeft daarbij een positief en een negatief scenario, wat betekent dat er een bandbreedte is. Een capaciteitsreductie van 250.000 per week komt neer op zo’n 27 procent. Dat betekent dat dagelijks zo’n 60.000 passagiers kunnen vertrekken vanaf de luchthaven, veel minder dan in 2019 en ook minder dan in afgelopen zomer.

Vraagtekens

Buis geeft aan dat Schiphol daarmee niet heeft willen aangeven wat de prognose is. „Voor de zomer zullen we de normale capaciteit opgeven. Maar we willen aan airlines ook aangeven dat we niet doen alsof er niets aan de hand is. Dat we niet blind zijn voor de krappe arbeidsmarkt waarin we opereren. Dat hebben we willen laten zien”, vertelt ze.

Wanneer dan wél helderheid komt over de zomer, blijft een vraagteken. „Daarvoor is het nu nog te vroeg. We vertrouwen erop dat de maatregelen die we nu nemen de komende maanden effect hebben.”

Die maatregelen worden de komende dagen bekend. Beveiligers krijgen meer loon, betere roosters en betere rustruimtes. De vraag borrelt op waarom dat niet eerder is gedaan. Buis: „We hebben honderden opties overwogen of onderzocht. De zomerbonus zorgde niet voor meer instroom, maar nadat hij is afgeschaft, zien we ook niet meer uitstroom.”

De vraag is waarom Schiphol niet meer betaalt dan anderen. „Roosters, rustruimtes en beloning spelen een rol. Samen met de bonden en beveiligingsbedrijven komen we met een voorstel waarmee we hopen dat beveiligingsbedrijven meer personeel trekken.” Desondanks eist de reis- en luchtvaartwereld dat de knip wordt getrokken om de salarissen enorm op te plussen. Dat kost geld, maar de verliezen voor de toeristische sector in binnen- en buitenland zullen oplopen tot een veelvoud ervan. De schade bij airlines, touroperators en reizigers loopt nu al in de honderden miljoenen.