LIVE | Brazilië meldt als derde land meer dan 10 miljoen coronagevallen

Brazilië heeft als derde land in de wereld meer dan 10 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Alleen de Verenigde Staten en India hebben meer coronagevallen gemeld.

Het ruim 210 miljoen inwoners tellende Brazilië is het grootste land in Zuid-Amerika. De autoriteiten maakten donderdag melding van 51.900 nieuwe besmettingen. Ook overleden nog eens 1367 coronapatiënten. Het land heeft daarmee in totaal 10.030.626 coronagevallen en 243.400 sterfgevallen gemeld.

In Brazilië worden sinds januari mensen ingeënt met het Chinese CoronaVac en het coronavaccin van AstraZeneca. Die vaccinatiecampagne verloopt niet vlekkeloos. In sommige steden, waaronder ook Rio de Janeiro, moest het vaccineren worden stilgelegd omdat te weinig doses beschikbaar waren.

Er bestaat internationaal ook bezorgdheid over een coronavariant die is ontdekt in het Braziliaanse Amazonegebied. Die wordt gezien als besmettelijker en is al vastgesteld in zes Braziliaanse deelstaten. In de Amazonestad Manaus raakten ziekenhuizen overbelast en moesten patiënten met vliegtuigen worden overgebracht naar andere deelstaten.

07. 00 uur Hof behandelt opheffen avondklok in spoedzitting

Bij het gerechtshof in Den Haag dient vrijdag in hoger beroep het kort geding tussen actiegroep Viruswaarheid en de Staat, over het opheffen van de avondklok. De rechtbank bepaalde dinsdag dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten.

Dat deed het hof, na een chaotisch verlopen zitting. De avondklok bleef daardoor in elk geval voorlopig gehandhaafd. Vrijdag moet het hof in een spoedzitting inhoudelijk met de zaak aan de slag. De uitspraak zal volgens het hof op dezelfde dag „of kort daarna” volgen.

06.45 uur Ruim 9000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 9113 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn 508 sterfgevallen als gevolg van virus bijgekomen, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM.

Het aantal besmettingen valt lager uit dan op donderdag, toen ging het om 10.207 nieuwe infecties. Op woensdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 7556, tegenover 3856 coronagevallen op dinsdag. In totaal zijn er 2.369.719 infecties geregistreerd in Duitsland. Het dodental staat op 67.206. Minister Jens Spahn van Volkgezondheid waarschuwde onlangs dat de besmettelijker geachte Britse coronavariant oprukt.

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het virus moet tegengaan en zeker tot 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. Het gaat onder meer om het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

06.00 uur Oproep van 50 organisaties: heropen per direct middelbare scholen

Zeker vijftig organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om de middelbare scholen per direct te heropenen. De organisaties maken zich grote zorgen om de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling van scholieren. „Maar de ernst hiervan lijkt nog steeds niet tot de politiek te zijn doorgedrongen”, stellen de organisaties.

De organisaties, waaronder UNICEF Nederland, de Nederlandse ggz en Jeugdzorg Nederland, vinden dat jongeren een te hoge prijs betalen voor de coronacrisis. „De helft van de jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen. Ook is er een toename in eetstoornissen, depressieve gevoelens en angst onder tieners.”

04.09 uur Japan meldt meer dan negentig gevallen van nieuwe coronavariant

In Japan zijn meer dan negentig besmettingsgevallen van de nieuwste coronavariant aangetroffen, hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om de coronamutatie die wordt aangeduid als E484K en volgens onderzoekers in zeker veertien landen is opgedoken, waaronder in Nederland.

Volgens de Japanse regering is de virusvariant 91 keer vastgesteld in de Kanto-regio, in het oosten van het land, en zijn er twee gevallen ontdekt op vliegvelden. Het Japanse instituut voor infectieziekten denkt dat de coronamutant van overzees het land is binnengekomen. Gevreesd wordt dat de reeds ontwikkelde coronavaccins minder effectief zijn tegen deze variant van het coronavirus.

03.40 uur Senator Texas reisde ondanks coronaregels naar het buitenland

De Texaanse senator Ted Cruz is donderdag verder onder vuur gekomen. Cruz kreeg woensdag al forse kritiek, toen bekend werd dat hij op een vakantietripje was naar het Mexicaanse Cancún, terwijl in zijn thuisstaat Texas de noodtoestand is afgekondigd vanwege winterstormen. Een dag later keerde hij na een storm van kritiek weer terug naar de VS. Volgens de Washington Post is dit niet de eerste keer dat Cruz afgelopen jaar een vakantie slecht plande; afgelopen zomer zou Cruz een niet-noodzakelijk reis hebben gemaakt naar Jamaica, wat in strijd was met de landelijke coronaregels.

Cruz zou tijdens de nationale feestdag op 4 juli zijn afgereisd naar Jamaica om een oude studievriend te bezoeken, vertellen bronnen aan de Washington Post. Destijds raadde de gezondheidsdienst CDC al het niet-essentiële vliegverkeer af, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook moeten terugkerende reizigers bij thuiskomst een coronatest doen en zeven dagen in quarantaine. Het is onbekend of Cruz dat gedaan heeft.

02.02 uur Commotie over inentingen op Curaçao

Curaçao wil woensdag 24 februari beginnen met het vaccineren van de bevolking tegen corona. Dat heeft de regering donderdag bekendgemaakt. Tegelijkertijd is er bij de autoriteiten angst over het aantal mensen dat zich daadwerkelijk wil laten inenten.

Amparo dos Santos, leider van oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur (’Curaçao is van ons allemaal’) met twee zetels in het parlement, raadde deze week de bevolking aan om zich niet te laten vaccineren. Volgens de partijleider is het beter om water met citroen te drinken en aspirine te slikken.

Minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito noemde die oproep donderdag „erg onverantwoord.” Curaçao wil juist een zo groot mogelijk aantal burgers vaccineren. Er wordt begonnen met 60-plussers en mensen die werkzaam zijn in de zorgsector.

Op het eiland heerst volgens de minister veel angst voor de vaccinatie. Zo is er een groep mensen die vindt dat de vaccinatie wel erg snel op de markt is gebracht; ze wantrouwen het wetenschappelijke onderzoek. Ook is er bij sommige mensen angst over eventuele bijwerkingen. Jesus-Leito wil de komende tijd met voorlichting die vrezen wegnemen.