Veel vissen bezweken na stortbuien

De vissen bezwijken aan zuurstofgebrek volgens de waterschappen. Door de stortbuien zijn rioleringen overgelopen. Daardoor komt er vies water in de sloten, vijvers en beken terecht. Ook is met de regenbuien straatvuil en hondenpoep in het water gespoeld. Door watervervuiling daalt het zuurstofgehalte in het water heel snel. Vissen happen dan letterlijk naar lucht en gaan dood als het water niet zuurstofrijker wordt. Sommige schappen proberen samen met de sportvisserij om vissen naar beter water te verhuizen.

In zuurstofarm en opwarmend water ontstaat ook snel blauwalg en botulisme. Waterschap Rijn en IJssel heeft daarom op de grens van Twente en Duitsland twee beluchters in de Ahauser Aa geplaatst, die extra zuurstof in het water pompen. De Ahauser Aa heet verderop in Nederland de Schipbeek, die onder meer langs Deventer stroomt.

Waterschappen vragen mensen die dode vissen zien drijven om dat te melden. Het is niet de bedoeling dat mensen zelf de vissen uit het water gaan halen omdat dat deskundig moet gebeuren volgens de schappen.