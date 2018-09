’Grrr… Machtige dieren wereldwijd’

Maar er is meer: van jakhalzen uit de tijd van de farao’s, vijfklauwige draken van de Chinese keizers tot heilige kattenmummies en Afrikaanse doodskisten in de vorm van machtige dieren. Van Australië tot Groenland, van Zuid-Amerika tot Egypte.

Een selectie uit de verzamelingen van Museum Volkenkunde, Tropenmuseum, Afrika Museum en het Rijksmuseum van Oudheden levert een hoop leuke dieren en dierenverhalen op.

In de meeste culturen spelen dieren belangrijke, vaak bovenmenselijke rollen. Dieren als manifestaties van goden, monsters of halfwezens; aanjagers van het kwaad of juist helpers van de mens. Met vaak rituele of religieuze betekenis, ook nu nog.

www.volkenkunde.nl