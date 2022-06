Oorlog in Oekraïne Dag 99 van de Russische invasie in Oekraïne LIVE | Zelenski: enig succes Oekraïense troepen in Severodonetsk

Rook boven Severodonetsk Ⓒ ANP / AFP

Verschillende Russische raketten hebben woensdagavond doelen in West-Oekraïne getroffen, meldt het hoofd van het militaire bestuur in de regio Lviv op berichtendienst Telegram. Elke dag sterven tussen de zestig en honderd Oekraïense soldaten in de strijd tegen Rusland en raken er nog eens vijfhonderd gewond, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag tegen de Amerikaanse zender Newsmax. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.