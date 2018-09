Nieuwe Audi A4 maakt credo waar

Negentig

De nieuwe A4 deelt zijn platform met de Q7. Praktisch alle systemen van die auto worden ook leverbaar. Als de A4 met alle mogelijke systemen is uitgerust, werken er in totaal negentig samen. Alles van camera’s en sensoren tot de deurverlichting. De laatste kan je bijvoorbeeld waarschuwen als je uit wilt stappen en er een auto of fietser van achteren nadert.

In het interieur valt direct de virtual cockpit op, het instrumentarium dat we ook kennen uit de TT en Q7. In tegenstelling tot de TT heeft de A4 wel gewoon een vast display voor het MMI infotainmentsysteem, zodat bijvoorbeeld de navigatie in principe tegelijkertijd op twee schermen weergegeven kan worden.

Waar veel autofabrikanten vaak jaren wachten met technieken uit topmodellen ‘naar beneden te lekken’, is Audi er heel snel mee. Een greep uit de nieuwe hulpsystemen: Stop&Go adaptrive cruise control, Predictive efficiency assisant, Active lane assist, side assist, pre sense city en een parkeerassistent die op alle mogelijke manieren kan inparkeren.

Stroomlijn

De A4 is weer gegroeid. Ten opzichte van het vorige model is hij 2,5 centimeter langer en 1,6 centimeter breder. Hij is nu 4.726 mm lang en 1.842 mm breed. De wielbasis is met 2.820 mm precies 12 mm langer dan eerst. Achterpassagiers profiteren het meest van de extra lengte: de beenruimte is toegenomen met 2,3 centimeter.

Audi scoorde in 1982 een wereldrecord met de Audi 100. Dat model had toen een CW-waarde van 0,30. In 2001 scoorde de Audi A2 een CW-waarde van 0,25. Met de nieuwe A4 gaat Audi zelfs daar weer onderdoor. Als Limousine heeft hij een CW-waarde van 0,23. Als Avant is de stroomlijn net iets minder gunstig en heeft hij een CW-waarde van 0,26.

Motoren

Die goede stroomlijn heeft een gunstig effect op het brandstofverbruik. Het voorlopige topmodel, de 3.0 TDI quattro met 272 pk en 600 Nm heeft een opgegeven verbruik van 4,9 liter op 100 kilometer en een uitstoot van 129 gram CO2 per kilometer (5,1l/100km en 134 g CO2/ km voor de Avant).

Audi lanceert de A4 met zeven motoren. Drie TFSI benzinemotoren en vier TDI diesels. De benzine-instapper is de 1.4 TFSI met 150 pk en 250 Nm, gevolgd door een 2.0 TFSI ultra met 190 pk en 320 Nm, die zelfs leverbaar is met 20% bijtelling (109 gram CO2 per kilometer, als Limousine met zeventraps S-Tronic). De sterkste benzinemotor is de 2.0 TFSI met 252 pk en 370 Nm.

Dieselen met de 150 pk en 320 Nm sterke 2.0 TDI, gevolgd door de 190 pk en 400 Nm sterke variant van het blok. In combinatie met een handgeschakelde zesbak zorgt de eerste voor de beste uitstootcijfers van de A4: 99 gram CO2 per kilometer. Overigens vallen ze allebei ook binnen de eisen voor 20% bijtelling. Naast de viercilinders levert Audi ook nog twee zescilinder diesels. De eerste heeft 218 pk en 400 Nm en is ook goed voor 20% bijtelling (110 gram CO2 / km) en de tweede biedt vooral flinke prestaties. Nul naar honderd kilometer per uur in 5,3 tellen dankzij 272 pk en 600 Nm. De topdiesel is alleen leverbaar met een achttraps automaat en quattro, de rest is met voor- of vierwielaandrijving te krijgen en een handgeschakelde zesbak of de zeventraps S-Tronic.

g-tron

De Audi A4 Avant komt eind 2016 ook als g-tron. Dat model krijgt een 2.0 TFSI met 170 pk en 270 Nm. De benzinetank wordt wat kleiner dan die van de A3 g-tron, maar de gastank wordt daarentegen fors groter. Audi verwacht dat dit model gecombineerd zo’n 950 km moet kunnen rijden. Hiervan is dan 500 km op gas en 450 km op benzine. De bagageruimte gaat van 505 liter naar ‘ruim 400 liter’, volgens Audi.

Lichter

Ondanks alle systemen, heeft Audi de A4 wel lichter weten te maken. Ten opzichte van het vorige model scheelt het maximaal 120 kg voor Avant en 110 kg voor de Limousine. De body is zo’n 15 kg lichter geworden, dus de rest zit onder andere in de ophanging en motoren, maar bijvoorbeeld ook in de stuurbekrachtiging. Die is ruim 3 kg afgevallen.

Najaar

De nieuwe Audi A4 komt dit najaar op de markt. Hij maakt in september zijn publieksdebuut op de IAA in Frankfurt.