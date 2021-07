CDA maakt ’pijnlijke keuzes’ voor boeren: kleinere veestapel is nodig

Het CDA maakt na lang wikken en wegen de ommezwaai. Volgens Kamerlid Derk Boswijk en het Wetenschappelijk Instituut van de christendemocraten zullen boeren zich moeten aanpassen omdat de samenleving anders tegen de sector aankijkt dan tien jaar geleden. „In Nederland willen we in een schone leefomgeving wonen, recreëren, bewegen en ondernemen. Dat is op een klein stukje aarde keuzes maken.”

Boeren zetten de natuurlijke leefomgeving onder druk, schrijft het CDA. „Ondanks dat ze de meest efficiënte en milieuvriendelijke boeren ter wereld zijn is de impact op ons kleine land te groot geworden.” Het CDA wil op zoek naar een ’nieuwe balans tussen de agrarische sector en de draagkracht van de aarde’. De partij ziet dat als goed rentmeesterschap.

Op plekken waar de bodem het niet aankan zullen boeren moeten de staldeuren moeten sluiten. Dat kan via riante stoppersregelingen, maar ook door bedrijven te verplaatsen naar gronden die wel geschikt zijn.

Een ander CDA-plan: van boeren een soort boswachters maken. Als ze boerenland vrijmaken voor natuur kunnen ze overheidsgeld krijgen voor het beheer daarvan.

Boeren wegjagen

„Echt, een heel opmerkelijke draai”, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman over het CDA-visiestuk. „Maar wel dapper en noodzakelijk”, oordeelt ze tevreden.

„Ik denk dat het CDA definitief afscheid heeft genomen van boeren als achterban”, gnuift Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). „Willen ze soms stemmen van D66 afsnoepen?”, vraagt ze zich verbijsterd af.

BBB ziet stikstof als een juridisch probleem. Liever zet de partij in op het beter meten van stikstof. „We varen nu op aannames.” Ook trekt Van der Plas het mondiale effect van het inkrimpen van de Nederlandse veestapel in twijfel. „Als wij boeren hier wegjagen, wordt het alleen maar over de grens verplaatst.”

De tournure van het CDA komt een dag voordat er nieuwe boerenprotesten op stapel staan. Verwacht wordt dat er wederom vele trekkers naar het Malieveld zullen komen. Voordat de coronacrisis uitbrak was dat ook al het geval. Boeren hekelen ondermeer het zwabberende stikstofbeleid.